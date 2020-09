오토노머스에이투지, 21억원 규모 시드투자 유치

[아시아경제 문혜원 기자] 오토노머스에이투지는 자율주행 기술 고도화와 특수목적차량(SPV) 자율주행 솔루션 상용화 개발을 위한 약 21억원의 시드 투자를 유치했다고 7일 밝혔다.

이번 시드 투자를 바탕으로 상용화를 목표로 개발 중인 프로젝트에 본격적으로 착수하게 됐다. 앞으로 원활한 솔루션 개발 및 시장 선점을 위한 추가 투자 환경을 마련하게 됐다.

오토노머스에이투지는 2018년도에 설립 후 차별화된 기술력을 바탕으로 현재 대한민국 전역에서 자율주행 실증 사업을 활발하게 전개하고 있다. 국내 메이저 통신사 및 플랫폼 기업과 기술 협력을 통한 스마트시티 사업 등의 다양한 사업을 추진하면서 얻은 경험과 기술을 토대로 ‘자동화 및 무인화 사업 분야’로의 확장성을 보여주고 있다.

한지형 오토노머스에이투지 대표는 “이번 시드 투자 마감을 통해 우리의 기술력을 상용화 시킬 수 있는 안정적인 개발 환경을 마련할 수 있게 됐다”며 “회사의 기술력을 믿고 새로 파트너가 되어주신 투자자분들의 적극적인 지원과 당사가 독자 개발한 자율주행 솔루션 기술을 바탕으로 한 청소차 및 무인 순찰차 등 특수목적차량(SPV)용 솔루션 상용화 개발에 더욱 노력하겠다”고 말했다.

