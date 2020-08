속보[아시아경제 허미담 기자] 15일 경기 파주시는 교하동에 거주하는 10대 A군이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

지난 11일부터 발열, 기침, 근육통 등의 증상을 보인 A군은 전날 파주시보건소에서 코로나19 검사를 받고 확진 판정을 받았다.

또한 운정2동에 거주하는 50대 B씨와 운정1동에 거주하는 30대 C씨도 코로나19 양성 판정을 받았다.

이들 3명은 사흘 전 확진 판정을 받은 파주시 야당동에 거주 중인 30대 여성 E씨와 접촉한 것으로 파악된다.

이들은 지난 8일 오후 같은 시간대 스타벅스 야당점을 이용한 것으로 조사됐다.

파주시보건소는 이들을 병원으로 이송 뒤 역학 조사를 진행할 예정이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr