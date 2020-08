케네디·중앙·통일상가 검사 1142건 모두 음성

통일상가 상인 확진자 총 3명은 동일점포 직원이자 가족, 현재까지 타상가 전파 없어

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 케네디, 중앙상가 및 통일상가 확진자와 관련, 14일 0시 기준 총 1142건의 코로나19 검사를 진행한 결과 모두 음성이라고 밝혔다.

14일 오후 3시 기준 중구에서 집계하고 있는 케네디상가 및 중앙상가 관련 상인 확진자는 모두 10명(케네디상가 9명, 중앙상가 1명), 통일상가 관련 상인 확진자는 총 3명이다.

통일상가 상인 확진자 3명(부부2명, 가족1명)은 모두 동일점포 직원이자 가족이다.

이외에 확진자 부부와 모임을 가진 타지역 거주 가족 1명이 추가로 확진된 바 있으나, 통일상가 내 상인은 아니다. 현재까지 동일점포 내 상인 3명을 제외한 타점포 전파이력은 없는 셈이다.

중구는 의무검사 대상과 상관없이 케네디·중앙상가 및 통일상가 상인 및 남대문 일대 배달원, 방문객 등 모두 신속하게 검사를 받을 수 있도록 각 상가 인근에 임시선별진료소 2곳을 마련, 14일 오후 4시까지 선제적 검사를 진행했다.

아울러 전문소독업체를 통해 전통시장 23곳의 방역을 진행하고 상인회를 통해 예방수칙준수를 강력 권고하고 자체적으로 소독을 이어갈수 있도록 소독약품을 배부하는 등 코로나19 확산을 방지하기 위해 전직원이 총력을 쏟고 있다.

서양호 중구청장은 "코로나19가 다시 확산세를 보이고 있지만 그 피해를 최소화하기 위해 상인 전원 선제적 검사와 방역 강화로 만전을 기하고 있다. 상인 여러분들도 마스크 착용, 동일공간 내 음식물 섭취 및 소모임 자제 등 기본예방수칙을 철저히 준수해 주시길 바란다. 상인들과 구가 힘을 합쳐 최선을 다하고 있으며, 시민 여러분께서도 개인예방수칙 준수로 힘을 모아 주기 바란다"고 전했다.

