[아시아경제 김봉주 인턴기자] 래퍼 자이언트 핑크(Giant Pink)가 웨딩화보를 공개했다.

14일 소속사 SM엔터테인먼트 관계자는 "자이언트 핑크가 9월 13일 연하의 사업가와 비공개 결혼식을 올린다"고 밝혔다.

웨딩 촬영때 입은 웨딩드레스는 자이언트를 위해 특별 제작된 맞춤제작 드레스로 100여년 전 마릴린먼로가 입었던 웨딩드레스의 레이스로 제작됐다.

한편, 자이언트 핑크는 2016년 싱글 '가위 바위 보'로 데뷔해 Mnet '쇼미더머니' '언프리티 랩스타3' 등을 통해 실력있는 래퍼로 인기를 끌었다. 지난달 15일에는 싱글 '번 아웃(Burn Out)'을 발표했다.

