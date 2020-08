속보[아시아경제 한승곤 기자] 전광훈 목사의 서울 성북구 사랑제일교회발 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 강원 지역까지 번졌다.

14일 춘천시 보건당국에 따르면 사랑제일교회에 다녀온 여성 A씨와 해당 교회 확진자와 접촉한 부부 B, C씨 등 3명이 14일 코로나19 확진 판정을 받았다.

A씨는 지난 9일 해당 교회에 갔던 것으로 조사됐다. 나머지 2명은 지난 10∼11일 춘천에서 사랑제일교회 교인을 만났다가 감염된 것으로 밝혀졌다.

춘천 확진자 3명은 원주의료원에 입원해 치료받을 예정이다.

