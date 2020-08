[아시아경제 유현석 기자] 서울 중구는 남대문시장과 동대문시장에서 발생한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염 확산 방지를 위해 대대적 검사를 벌이고 있다고 14일 밝혔다.

구는 확진자들이 나온 케네디상가, 중앙상가, 통일상가와 관련해 이날 0시 기준으로 실시한 1142건의 검사의 결과가 음성으로 나왔다고 설명했다.

중구는 각 상가 인근에 임시선별진료소를 마련해 밀접접촉 여부 등과 무관하게 선제적 검사를 진행했다. 또 전문소독업체를 통해 이들 시장을 포함한 관내 전통시장 23곳을 소독했다.

서양호 중구청장은 "피해 최소화를 위해 선제적 검사를 벌이고 있다"며 "시민 여러분께서도 개인 예방수칙을 지켜주시기 바란다"고 말했다.

