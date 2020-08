방대본 "깜깜이 환자 비율 13% 이상…코로나, 전국 확산 가능성도"(상보)

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 수도권에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단 감염이 잇따라 발생하고 있다. 이와 관련해 방역 당국은 코로나19 집단 발병 확산세와 관련 방역수칙을 제대로 지키지 않으면 '수도권 대유행' 상황에 직면할 수도 있다고 우려했다.

정은경 중앙방역대책본부(방대본) 본부장은 14일 충북 오송 질병관리본부에서 열린 정례 브리핑에서 "지금 수도권은 코로나19 대규모 집단유행이 이어질 수 있는 엄중한 상황"이라고 했다.

정 본부장은 "서울·경기에서 하루 만에 확진자 수가 배로 증가할 정도로 빠르게 확산하고 있고 연결고리가 밝혀지지 않은 비율(깜깜이 환자 비율)도 13%를 넘게 나타나고 있다"라고 설명했다.

앞서 코로나19 일일 신규 확진자 수는 지난 12~13일 이틀 연속 50명대를 기록한 데 이어 이날은 100명을 넘어섰다. 이날 신규 확진자 85명은 지난 3월31일(88명) 이후 최다 수치다.

정 본부장은 이런 상황을 언급하며 "8월 중순인 지금 방역망과 의료시스템이 감당할 수 있는 수준에서 코로나19를 통제할 수 있을지, 아니면 통제 범위를 넘어서서 사회적 거리두기 2단계로 상향해야 할지를 결정해야 하는 기로에 서 있다"고 진단했다.

그러면서 "지금 수도권의 유행 확산세는 코로나19에 대한 경각심이 무뎌지고 거리 두기 참여 강도가 낮아지고 있다는 큰 위험의 신호"라며 방역수칙 준수를 강조했다.

이어 정 본부장은 광복절부터 17일까지 이어지는 연휴 기간 동안 종교 및 집회 참석을 자제해달라고 당부했다. 아울러 모임은 감염위험이 있다면서 가족·지인 간 식사, 회의 등을 최소화하고 불가피할 경우에는 마스크를 착용해달라고 강조했다.

정 본부장은 "이 고비를 잘 넘겨야 유행의 규모를 규정할 수가 있을 것 같다. 주말에 어떤 노력을 하느냐에 따라서 달라질 수 있을 것"이라고 우려했다.

