새울원자력본부, 내년도 사업자지원사업 공모·설명회

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부는 ‘2021년도 사업자지원사업 공모’를 실시한다.

사업자지원사업은 ‘발전소주변지역 지원에 관한 법률’에 따라 원전 사업자가 인근 지역의 경제 활성화와 환경개선, 복지향상 등을 목적으로 주민 단체와 지자체, 기관의 아이디어를 공개 모집해 지역이 필요로 하는 사업을 직·간접적으로 지원하는 것을 말한다.

공모분야는 교육장학 지원 사업과 지역 경제협력 사업, 주변 환경개선 사업, 지역 복지 사업, 지역 문화진흥 사업 등 5개 분야로 2021년도 공모금액은 총 116억원이다.

공모접수기간은 18일부터 9월 18일까지이며, ‘새울본부 지역협력부 고객접견실 직접 방문접수’로 진행된다.

사업자지원사업의 선정절차는 사업소심의, 지역위원회 협의, 한수원 본사 심의로 진행되며, 선정결과는 2021년 1월 중 발표 예정이다.

새울본부는 사업과 관련해 21일 오전 10시 30분 서생면사무소에서, 오후 2시 울주군청에서 총 2회에 걸쳐 설명회를 열 예정이다.

사업공모와 관련한 세부 내용은 새울본부 지역협력부로 문의하거나 새울본부 홈페이지를 ‘클릭’하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr