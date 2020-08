[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교 창업지원센터는 재학생과 창업 동아리를 대상으로 '2020 피칭& 집중 멘토링 데이' 참가를 모집한다고 14일 밝혔다. 피칭데이(특강·멘토링)는 8월 27일에 진행되고 멘토링데이(심사·집중 멘토링)는 9월 4일에 진행된다. 이번 행사는 코로나19로 인해 지난 학기와 달리 온라인으로만 진행된다. 지원 대상은 세종대 재학생과 창업동아리이며, 휴학생, 졸업생 그리고 대학원생도 지원할 수 있다. 최종 10팀에게 총 450만 원의 상금이 부여된다. 상금은 팀 대표가 세종대 재학생인 경우에만 지급된다. 접수 기간은 8월 24일까지이고 세종대 두드림 비교과통합관리시스템으로 접수하면 된다.

