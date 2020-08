은평구 '청렴토크콘서트' 개최

14일 오후 2~4시 유튜브 온라인 실시간 방송... 언택트(Untact)를 넘어 온택트(Ontact)로 전환

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)가 직원 청렴도 높이기에 팔을 걷어 붙였다.

은평구는 청렴도를 높이기 위해 연초 계획한 다양한 정책들이 코로나19로부터 벗어날 수 있는 대책의 하나로 은평구 유튜브 채널을 통해 청렴 토크콘서트 '청렴맛집, 은평로195'를 실시간 비대면으로 개최한다.

이번 콘서트는 14일 오후 2~4시 개최, 김미경 구청장, 유한범 한국투명성기구 사무총장, 박낙흥 은평구체육회회장, 오은석 은평구사회복지협의회부회장 등 청렴마을 은평거버넌스 단체 및 은평구 자원순환과 이승환주무관, 행정지원과 강영심주무관이 패널로 참여한다.

토론은 우리 주변에서 흔히 일어날 수 있는 청탁금지법, 직장 내 갑질 등 사전제작한 사례별 영상을 감상하며 민·관, 직장 선·후배 등 각자의 입장에서 허심탄회하게 의견을 나누게 된다.

은평구 직원은 온라인으로 토론에 참여하고 청렴거버넌스단체(11개) 회원 및 관심 있는 주민도 사전신청을 통해 토크에 참여할 수 있다.

구는 비대면 홍보의 일환으로 기획한 자체 홍보영상 ‘슬기로운 청렴생활’을 이날 최초 공개할 예정이다. 부부의 세계를 패러디한 ‘부패의 세계’, 커버댄스 ‘1일1깡1청렴’, 구청장 및 직원들의 청렴다짐으로 구성된 본 영상은 직원들이 직접 출연하여 기대감을 높이고 있다.

김미경 은평구청장은 “은평구 직원들과 은평청렴거버넌스의 적극적인 참여와 협조를 통해 이뤄진 뜻깊은 자리인 만큼 직원들과 구민들이 청렴을 자연스러운 문화로 더 한 층 다가설 수 있도록 앞으로도 다양한 사업을 추진하겠다”고 말했다.

