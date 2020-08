'유령주식' 팔아치운 삼성증권 전직 직원들 항소심서 벌금형 가중

[아시아경제 유병돈 기자] 회사의 착오로 입고된 '유령주식'을 팔아치운 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 유죄를 선고받은 전직 삼성증권 직원들의 항소심에서 벌금형이 추가됐다.

서울남부지법 형사1부(부장판사 변성환)는 13일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반ㆍ배임 등 혐의로 기소된 전 삼성증권 직원 구모(39)씨와 최모(36)씨 등 8명에 대한 항소심에서 피고인과 검찰의 항소를 모두 기각하고 원심을 유지했다.

다만 항소심 재판부는 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받은 구씨 등 4명에 대해 "1심 재판부가 벌금형 부과를 누락했다"며 벌금 1000만∼2000만원을 부과했다.

이들은 삼성증권이 2017년 4월 우리사주에 대해 주당 1000원의 현금을 배당하려다가 실수로 주당 1000주를 배당하자 자신의 계좌에 잘못 입고된 주식을 시장에 내다 판 혐의로 기소됐다.

구씨 등은 항소심에서 "오인으로 취득한 주식에 대해 매도 주문을 제출한 것은 불법적이거나 부정한 매매가 아니기 때문에 자본시장법 위반에 해당하지 않고, 매도주문이 실제로 이어지지는 않아 회사가 피해를 보지 않았으므로 배임에 해당하지도 않는다"고 주장했다.

그러나 항소심 재판부는 "이들의 매매행위가 사회 통념상 부정하다고 인정되고, 구씨 등은 주식이 오인 입력됐던 2018명 대부분과 달리 주식을 매도해 삼성증권 주가를 전일 종가보다 11.7% 하락시키고 삼성증권이 투자자 손실보전 조치 이행에 나서게 해 95억여원을 지출시켰다"며 이를 받아들이지 않았다.

당시 삼성증권의 착오로 발행된 유령주식은 28억1295만주에 달한다. 구씨 등을 비롯한 삼성증권 직원 13명은 1900억여원 상당의 유령 주식 534만주를 시장에 내다 팔았다. 다만 주식 거래 체결 후 3거래일이 지난 뒤에야 인출이 가능해 매도 금액이 실제로 들어오지는 않았다.

앞서 1심은 "타인의 자산을 관리하는 것이 본질인 금융업 종사자들이 직업윤리와 도덕성에 대한 신뢰를 근본적으로 배반했다"며 유죄를 인정하고 구씨와 최씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년, 이모씨와 지모씨에게 징역 1년에 집행유예 2년, 나머지 4명에게 벌금 1000만원∼2000만원을 각각 선고했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr