경복대 남양주캠퍼스서 '전문대학 입학설명회' 열려

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 전문대학 입학설명회가 경복대학교 남양주캠퍼스에서 열렸다.

경복대는 한국전문대학교육협의회 주최로 12일 남양주캠퍼스 우당아트홀에서 경기지역 고등학교 3학년 담임교사 170여명이 참석한 가운데 전문대학 입학설명회가 개최됐다고 13일 밝혔다.

이날 입학 설명회는 전문대학 맞춤형 진로진학상담프로그램 안내, 경기북부 전문대학 전공 및 입학전형 안내 순으로 진행됐다.

경복대 관계자는 "이날 설명회는 교사들에게 전문대학 입학 전략을 수립할 수 있도록 도움을 주기 위해 교육협의회가 기획한 행사"라며 "행사는 정부의 코로나19 생활 속 거리두기 예방 수칙을 준수하면서 진행됐다"고 전했다.

한편, 입시 설명회가 열린 경복대는 '2018 교육부 대학기본역량진단평가'에서 '자율개선대학'에 선정된 데 이어 2017~2019년 수도권대학(졸업생 2000명 이상) 중 취업률 1위를 달성했다.

