[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교는 신종 코로나바이러스(코로나19) 장학금으로 학생 1인당 30만원을 지급한다고 13일 밝혔다.

장학금 지급 대상은 1학기 재학생이며 자퇴생, 제적생, 휴학생은 제외된다. 다음 학기 등록시 사전 감면 방식으로 지급된다. 지급되는 전체 금액은 약 30억원이다.

배덕효 세종대 총장은 "대학도 재정적으로 많은 어려움이 있지만, 이번 특별장학금 지급으로 학생들에게 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

