울산 여중생 코로나19 확진 … 5개 학교 등교중지

울산서 첫 학생 감염자 나와 학교 비상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산에서 중학생 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 모두 5개 학교가 등교 중지됐다.

울산에서 학생이 코로나19 양성 판정을 받은 것은 처음이다.

울산시와 교육청은 13일 이 학생이 다니던 학교를 비롯해 인근 학교 5곳에 대해 모두 등교 수업 중지 조처를 내렸다.

시는 북구에 사는 천곡중학교 2학년 13세 여학생 A양이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

이 학생은 지난 12일 울산에서 61번째 확진자로 판정받은 북구 거주 B(31)씨와 친척 관계인 것으로 조사됐다.

울산시교육청은 천곡중을 비롯해 달천중, 상안중, 달천고, 동천고에 대해 학생 등교 수업을 중지하고 원격수업으로 대체했다.

A양은 지난 9일 오후 8시 30분에서 10시까지 B씨와 함께 북구의 한 노래연습장을 간 것으로 알려졌다.

앞서 B씨는 지난 6일에 서울을 갔다 왔고, 이달 4일과 8일에 부산을 각각 방문한 뒤 발열과 근육통 등 증세를 보여 코로나19 진단 검사를 받고 확진 판정을 받았다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr