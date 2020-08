소병훈 "통합당 대국민 사과? 지나가던 소가 웃을 일"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 소병훈 더불어민주당 의원이 12일 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 박근혜 전 대통령의 탄핵과 이명박 전 대통령의 구속에 대한 대국민 공개 사과를 검토하고 있다고 밝힌 것에 대해 "지나가던 소도 웃을 일"이라고 비판했다.

소 의원은 이날 자신의 페이스북에 '김종인 위원장이 사과해도 개인의 일탈에 지나지 않는다'는 제목의 글을 올려 이같이 말했다.

소 의원은 "통합당과 보수 세력이 사과할 생각이었다면 벌써 사과했을 것"이라면서 "이명박 전 대통령의 구속, 박근혜 전 대통령의 탄핵과 구속은 개인의 일탈이 아닌 정권 차원의 조직된 범죄임을 모르는 국민이 없다"고 지적했다.

이어 "그런데 그 정권의 탄생부터 소멸까지 직·간접적으로 관여해왔던 현 통합당 정치인들은 지금 뭐 하고 있나"라며 "진정으로 반성하는 모습을 보였다면 20대 국회의원 일괄 사퇴, 21대 총선 불출마 등의 노력을 보였을 것이다. 그런데 그때 그 사람들, 지금 거의 다 정치하고 있지 않나"라고 꼬집었다.

그러면서 "어떤 분은 이번 수해를 두고 이명박 대통령 시절 4대강 못한 게 아쉽답니다. 이게 사과를 하겠다는 정당의 모습인가"라며 "요새 지지율이 좀 오르니 사과하기에 '적기'라 판단하신 건가. 사죄에 때를 가늠하는 것 자체가 진정성이 없다"고 말했다.

소 의원은 김종인 위원장을 향해 "당신께서 참으로 국민 앞에 송구했다면, 그 세력의 후신을 자처하는 통합당에 가서 우두머리를 하는 게 바르다고 보시나"라며 "무엇보다 박근혜 대통령 당선 1등 공신을 자처하지 않았나. 김 위원장 입에서 사과를 운운하는 것 자체가 국민을 기만하는 것"이라고 강하게 비판했다.

이어 "정녕 부끄러움을 느끼신다면 인제 그만 손 떼시고 물러나시는 게 진정으로 국민 앞에 사죄하는 유일한 방법임을 아시기 바란다"고 덧붙였다.

