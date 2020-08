속보[아시아경제 허미담 기자] 12일 경기 고양시는 파주시 야당동에 거주하는 30대 여성 A씨가 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

A씨는 지난 9일부터 발열과 기침, 두통 등의 증상을 보였고 11일 오후 코로나19 검사 결과 양성 판정을 받았다.

보건당국은 A씨의 동선과 접촉자 등 역학 조사를 벌일 예정이다.

