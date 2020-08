돈 받아 여행하고 유튜브 올려 상금 받고 … 당신이 몰랐던 부·울·경 속으로 가을여행?

동남권관광본부, 가을여행 관광객 유치 이벤트

여행경비 1인 5만원 지원 … 브이로그 공모전도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산, 울산, 경남의 광역단체 차원에서 관광업무를 다루는 컨트롤타워인 동남권광역관광본부가 관광객 유치를 위해 발벗고 나섰다.

관광본부는 부·울·경 지역으로 관광객을 끌어오기 위해 여행비 지원이나 공모전을 여는 등 2가지 특별 이벤트를 준비했다.

‘부·울·경 일주일 여행하기-사부작 부·울·경’이 첫째 이벤트이고, ‘40일간의 버그존 일주-브이로그 공모전’도 13일부터 진행한다.

첫 이벤트의 ‘사부작’은 힘들이지 않고 가볍게 하는 모양인 ‘살며시’의 경상도 사투리이다.

‘부·울·경 일주일 여행하기-사부작 부·울·경’은 부산?울산?경남 지역 여행을 희망하는 여행자를 선정해 여행경비를 지원하는 사업이다.

부산,울산,경남의 3개 지역 중 1개 이상 지역에서 최소 2일 이상 최대 7일간 여행할 수 있는 여행경비를 지급한다. 하루당 1인 5만원 꼴이다.

신청서는 26일까지 메일로 접수하고, 선정 대상자는 여행 후 여행 사진과 후기를 자신의 SNS에 게재해야 한다.

‘40일간의 버그존 일주-브이로그 공모전’은 버그존의 주요 관광지와 맛집 등 다양한 명소를 1박 2일 이상, 2개 시도 이상을 연계해 힐링, 킬링, 체험, 숨은 명소, 자유의 5가지 주어진 주제에 맞는 여행 콘텐츠를 제작해 제출하면 된다.

영상분량은 5분 이내 동영상과 30초 이내 요약분을 제출하면 자체 심사에 의해 선정 후 상금과 상장을 수여하는 새로운 이벤트이다.

유튜버나 SNS를 사용하는 개인이나 팀 단위로 지원이 가능하며, 청소년부와 일반부로 나눠 각각 1등 1팀에게는 한국관광공사 사장상과 함께 200만원과 500만원의 상금을 지급한다.

1차 심사로 댓글, 공감, 조회 및 구독자 수 등 정량평가를 거쳐 창의성, 화제성, 작품성, 홍보성 등의 전문가 심사가 있고, 9월말 입상자에게 개별 통보할 예정이다. 참가신청서와 기타 서류를 작성해 동남권관광본부로 접수하면 된다.

자세한 사항은 부?울?경 각 시도 홈페이지와 동남권광역관광본부로 확인 가능하다.

본부는 이번 이벤트를 통해 자신만의 개성을 추구하는 SNS 세대 등을 동남권 지역으로 유치해 코로나 이후 개별 여행객 위주로 변화하는 관광 트랜드에 적극적으로 대응한다는 계획이다.

본부의 한 관계자는 “안전하고 쾌적한 여행지로서 부·울·경 이미지와 숨은 명소를 널리 알릴 수 있기를 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr