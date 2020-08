속보[아시아경제 김가연 기자] 12일 오후 6시 기준, 중앙방역대책본부(방대본)는 '서울 롯데리아 종사자 모임' 관련 확진자가 4명 더 늘어났다고 밝혔다.

이로써 '서울 롯데리아 종사자 모임' 관련 확진자는 총 11명이 됐다.

