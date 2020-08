▲ 류영우(전 풍산 부회장)씨 별세, 변연숙씨 남편상, 류 정(서창 대표이사)·류 현씨 부친상, 유 선씨 시부상, 류태후·류승희씨 조부상 = 12일 낮 12시, 서울아산병원 장례식장 23호실, 발인 14일 오전 5시20분, 장지 벽제 청파 천주교묘원. 02-3010-2000

