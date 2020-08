속보[아시아경제 김가연 기자] 광주시는 12일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 6명 더 늘었다고 밝혔다.

광주시에 따르면 광주시 211~216번 환자가 이날 오전 8시 기준으로 추가 발생했다. 우즈베키스탄에서 온 해외입국자이다.

또한 지난 11일 확진 판정을 발표한 50대 남성의 확진 판정을 보류한다고 전했다.

시에 따르면 이 남성은 지난 11일 민간수탁기관 1차 검사 결과 '양성' 판정을 받았으나, 이후 광주보건환경연구원 2차 검사 결과 '음성' 판정을 받아 질병관리본부에서 12일 0시 기준 확진 판정을 보류하고 3차 검사를 진행한다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr