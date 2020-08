[오늘날씨] 전국 곳곳 소나기…다시 열대야

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 수요일인 12일은 대기 불안정으로 동해안을 제외한 전국 곳곳에 소나기가 내리겠다.

또 강원도와 전라도, 경상도, 제주도에는 폭염특보가 발효됐으며 낮 기온이 33도 안팎으로 올라 덥겠다. 밤사이 최저기온 25도를 웃도는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

새벽 제주도 일부 지역에는 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 매우 강한 비가 내리겠다.

강수량은 경남 남해안·제주도에 30~80㎜(많은 곳 제주도산지 100㎜ 이상), 소나기 강수량은 서울·경기도·강원영서·충청내륙·전라도·경북내륙·경남에 20~80㎜로 예상된다.

대기 상태는 강수 영향으로 전 권역이 '좋음'이겠다.

아침 사이 전국 대부분 지역에는 짙은 안개가 예보됐다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 25도 △춘천 24도 △강릉 26도 △대전 25도 △청주 25도 △대구 25도 △부산 25도 △전주 26도 △광주 26도 △제주 27도로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 30도 △춘천 31도 △강릉 33도 △대전 29도 △청주 31도 △대구 35도 △부산 30도 △전주 31도 △광주 31도 △제주 33도 등이다.

기상청은 "국지적으로 매우 강한 비가 내리면서 짧은 시간 동안에 계곡이나 하천물이 갑자기 불어날 수 있으니, 산간, 계곡 등의 야영객들은 안전사고에 각별히 유의하기 바란다"고 밝혔다.

