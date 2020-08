축구장 46개 규모 'K-컬쳐밸리' 고양 장항동에 조성된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 2024년까지 경기도 고양시 일산동구 장항동 K-컬처밸리에 4만2000명을 수용할 수 있는 아레나(관람석이 있는 원형 공연장)와 최첨단 기술이 접목된 놀이시설 등 한류 콘텐츠로 구성된 콘텐츠파크가 조성된다.

이재명 경기도지사와 김천수 주식회사 CJ라이브시티 대표는 11일 경기도청 상황실에서 이런 내용을 담은 'K-컬처밸리의 성공적 추진을 위한 협약'을 체결했다.

경기도와 CJ라이브시티는 이날 협약을 통해 글로벌 문화산업의 흐름에 맞춰 K-컬처밸리를 대한민국 문화 콘텐츠산업의 거점으로 조성하기 위해 사업계획 변경을 확정했다.

이에 따라 CJ라이브시티는 글로벌 스포츠-엔터테인먼트 기업인 AEG와 파트너십을 토대로 국내 최초로 세계적 수준의 첨단 공연장인 아레나를 건립한다. 또 스타트업 지원을 통해 일자리 창출에 기여하고 단지 내 커뮤니티 공간 마련 등 지역상생을 위해 노력하게 된다.

AEG는 방탄소년단(BTS)의 공연 장소로 알려진 영국 런던 O2(오투)아레나를 포함해 세계 300여개 아레나ㆍ컨벤션 센터 등을 운영하고 있으며 앞으로 국내외 아티스트들의 연 170회 이상 공연을 목표로 CJ와 사업을 추진한다.

이재명 지사는 "미래산업의 핵심은 콘텐츠이고 CJ는 콘텐츠산업을 대표하는 그룹이라고 생각한다"며 "지금까지 많은 성취들을 이뤄왔지만 앞으로도 CJ라이브시티를 통해서 고양시 산업의 중심적 역할, 대한민국 문화를 전 세계에 알리는 선도주자 역할을 잘 해 달라"고 당부했다.

이어 이 지사는 "고양지역에 K컬처밸리가 들어서면 기존 코엑스 제3전시장을 비롯해 지역 개발, 광역교통망, 산업 기반시설 등과 어울려 지금까지 소외됐던 경기북부에 새로운 희망이 싹 틔게 될 것"이라며 "경기도와 고양시, CJ가 힘을 합쳐 이 사업이 지연되지 않고 꼭 성공할 수 있도록 노력하자"고 강조했다.

박근희 CJ그룹 부회장은 "영화 '기생충'의 미국 아카데미 4관왕, 세계에 감동을 주는 K-Pop 등 CJ가 K-콘텐츠 분야에서 지난 25년간 쌓은 핵심역량을 하나의 오프라인 공간에 집약해 재창조하는 사업으로 한류의 전진기지이자 세계인이 행복을 느끼는 문화 중심지로 만들겠다"고 사업 추진에 대한 강한 의욕을 보였다.

K-컬처밸리는 고양시 일산동구 장항동 일원 한류월드에 축구장 46개(30만2265㎡) 규모로 지어진다. 이 곳에는 ▲테마파크ㆍ아레나(23만7401㎡) ▲상업시설(4만1724㎡) ▲호텔(2만3140㎡) 등이 들어선다.

사업비는 1조8000억원이 투입되며 연간 2000만명의 방문객이 K-컬처밸리를 찾을 것으로 도는 보고 있다. 특히 도는 향후 10년 간 17조원 규모의 생산유발 효과와 24만명의 취업 유발효과를 통해 경기 서북부 지역경제 발전에 큰 힘이 될 것으로 기대하고 있다.

K-컬처밸리는 2016년 CJ E&M 컨소시엄과 기본협약 체결한 뒤 호텔부지 내 소규모 공연장 공사가 진행되던 중 중단됐다. 하지만 지난해 도가 CJ와 1년여 협의 끝에 지난달 최종 타협점을 찾으면서 본격적인 사업 추진의 동력을 확보하게 됐다.

CJ라이브시티는 고양시의 건축 인허가 절차가 완료되는 대로 아레나 조성에 나선다. 이어 상업 및 놀이시설 등을 순차적으로 건립하고, 2024년 최종 준공을 목표로 사업을 추진하게 된다.

