[드링킷] 완벽한 타인이 추천하는 맥주 4

완벽하게 맛있는 맥주를 찾아보자

‘개취(개인의 취향)를 존중한다’는 말을 들어본 적이 있나요? 맥주에 대한 우리의 취향은 수백, 수천 가지로 다양하다. 그중에서도 오늘은 에디터의 취향을 저격하다 못해 마음 한구석을 비집고 들어와 자리 잡은 맥주를 소개해보려 한다. 이 맥주들을 마시면 좋을 법한 상황 소개와 함께, 최소 세 번 이상 직접 구매하여 마셔본 제품들로만 꾸려보았으니 기대해 주시라. 늘 마시던 뻔한 맥주 말고, 완벽한 타인인 에디터의 취향이 듬뿍 묻은 맥주를 한번 마셔보자. 새로운 맥주 맛에 눈을 뜨게 될 수도 있으니 말이다.

당 충전을 책임질 맥주

축 늘어진 오징어처럼 아무것도 하고 싶지 않고, 아무도 나에게 말 걸지 않았으면 좋겠다는 생각이 드는 날. 특히나 비가 오는 습하고 무더운 여름 날씨에 숨만 쉬어도 피로감이 몰려와 당 충전이 필요한 날에 마시기 좋은 맥주를 먼저 소개한다.

[ 예거 라들러 (Egger Radler) ]

일단 이 제품은 맥주가 아니다. 엄밀히 말하자면 ‘라들러’는 맥주와 칵테일이 잘 어우러진 비어 칵테일 음료를 말하는데, 레몬 맛 예거 라들러는 레모네이드와 라거가 60%, 40% 비율로 섞여 있다. 그래서 한 입 마시자마자 “이거 진짜 맛있다! 레모네이드 맛이야”라는 말이 절로 나온다고. 자몽·복숭아·레몬 총 3가지 맛이 있으며 복숭아 맛이 인기가 많은 편이다. 과일 맥주 특유의 인공적인 과일 맛과 향을 싫어하는 사람에게 추천한다.

도수 | 2.2도

종류 | 기타주류

[ 팀머만스 피치 람빅 (Peche Lambicus) ]

이 제품은 오크통에 생과일 복숭아 500kg을 넣어 양조되며 복숭아 주스도 함유된 맥주다. 그래서인지 다른 과일 맥주보다 복숭아의 향이 두 배 이상 진하게 입안에 퍼지는 기분을 느낄 수 있다. 향만큼이나 맛도 복숭아의 진한 맛이 난다. 황도 캔 과일의 국물과 맥주를 섞어놓은 듯한 맛이라고 비유하면 가장 적절하지 않을까. 진한 달콤함에 정신이 번쩍! 드는 기분이다. 앞서 소개한 예거 라들러 보다 청량감은 적은 편. 달콤함 끝판왕 맥주를 찾고 싶은 날 마셔보자.

* 다만 편의점에서 만나기는 쉽지 않다. 수입 맥주를 취급하는 곳에서 구할 수 있는 제품.

도수 | 4도

종류 | 기타주류

편하게 들이켜기 좋은 맥주

때때로 에일 같은 라거, 라거 같은 에일을 만나본 적이 있지 않나요. 이렇게 구분을 못하는 이유는 아마 라거 맥주 중에서도 에일 맥주만큼이나 탄산감이 적게 느껴지는 맥주도 꽤 많기 때문이 아닐까. 평소 목구멍이 따끔할 정도로 톡- 쏘는 라거 맥주를 꺼리는 사람들에게 이 맥주를 추천한다. 너희라면 눈 딱 감고 벌컥벌컥 들이킬 수 있을 것 같은걸?

[ 빅 웨이브 (Big wave Golden Ale) ]

하와이에서 온 이 맥주는 여러 열대과일의 향과 함께 꽃을 잘게 으깨어 우려낸 듯한 향기로움이 느껴진다. 은은한 향기가 매력적이라 너무 차갑지 않게 마셔야 그 향기를 온전히 느껴볼 수 있을 듯하다. 끝으로 갈수록 씁쓸한 맛이 은근히 느껴지는데, 개인의 취향에 따라 특색이 없다고 생각할 수도 있지만 그렇기 때문에 어떤 음식과 페어링 해도 무난하게 잘 어울리는 맥주라 할 수 있다. 자기주장이 강한 짜고 매운 안주들과 먹어봐도 좋을 듯하다.

도수 | 4.5도

종류 | 골든 에일

[ 하얼빈 맥주 (Harbin Beer) ]

1900년에 설립된 중국 최초 맥주 회사의 대표 제품. 짜고 기름진 마라탕이나 양꼬치 같은 중국 음식과 함께 먹었을 때 환상적인 조합을 보여준다. 중국 맥주 계의 양대 산맥인 칭따오 맥주와 비교했을 때 청량감은 덜하고 구수한 맛은 더 짙게 느껴지는 편. 한마디로 정리하자면 ‘순한 맛 재질’의 라거 맥주다. 하얼빈 맥주의 자세한 후기는 드링킷의 인스타그램 속 주류일기에서 확인할 수 있다.

도수 | 4.3도

종류 | 라거

김태인 에디터 taeinlylife@asiae.co.kr