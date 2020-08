인터파크도서 "자정 전 주문하면 다음날 오전 중 책 배송"

[아시아경제 박병희 기자] 인터파크도서가 서울 지역에서 자정 이전에 주문을 받으면 다음날 오전에 책을 배송해주는 서비스를 시작한다.

인터파크도서는 지난 5월 시작한 '하루배송 플러스(Plus)' 서비스를 10일부터 확대강화한다고 이날 전했다.

하루배송 Plus는 인터파크도서가 인터넷서점 최초로 도입한 아침 배송 서비스다. 하루배송 Plus를 이용하면 도서 주문 다음날 정오 전에 책을 받아볼 수 있다. 다만 오후 7시 이전, 주문 금액 3만원 이상이라는 조건이 있었다.

10일부터는 주문 금액과 상관없이 서울 지역의 경우 평일(월~금) 자정 이전에만 주문하면 다음날 오전 중으로 책을 받아볼 수 있다. 인터파크도서는 하루배송 Plus 서비스 확대를 통해 서울지역 고객이 평일에 인터파크도서에서 책을 구매할 경우 오후 3시 전 주문은 당일 저녁까지, 오후 3시 이후부터 자정까지 주문은 다음 날 정오 전까지 배송이 완료된다고 밝혔다. 하루 중 언제 주문하더라도 최대 24시간 이내에 책을 받아볼 수 있게 된 것이다.

한편 인터파크도서는 하루배송 Plus 서비스 확대 기념으로 10일부터 31일까지 중복 사용이 가능한 도서상품권 1000원권을 매일 선착순 500명에게 제공한다. 또 인터파크도서 페이스북과 인스타그램을 통해 초성퀴즈를 풀어도 추첨을 통해 100명에게 스타벅스 아이스 아메리카노를 증정한다. 더불어 문학, 인문, 자기계발, 경제경영, 만화까지 장르별로 상반기에 독자들에게 가장 사랑받았던 결산 기획전을 겸해 휴가 떠나기 전 하루배송 plus로 배송 받아 바로 읽으면 좋은 책들을 추천하고 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr