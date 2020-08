코로나19 여파 여전… 제조업 활력 아직 못찾아

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 생산자물가지수(PPI)가 6개월 연속 마이너스를 기록했다.

PPI는 제조업 등 분야의 활력을 나타내는 경기 선행 지표 중 하나다.

중국 국가통계국은 7월 PPI가 지난해 같은 기간보다 2.4% 하락했다고 10일 밝혔다.

PPI는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 절정이었던 지난 2월 이후 줄곧 마이너스를 보이고 있다. 이는 중국 경제가 코로나19 충격에서 벗어나지 못하고 있음을 의미한다.

다만 코로나19 확산이 전정세를 보이면서 전얼의 마이너스 3.0%보다 하락세가 둔화됐다. 당초 시장전망치는 마이너스 2.5%였다.

소비자물가지수(CPI)는 안정세를 지켰다. 지난달 CPI는 지난해 같은 기간보다 2.7% 상승했다.

