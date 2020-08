‘제25회 금천구민상 후보자’ 추천 받아

9월4일까지 ‘제25회 금천구민상’ 후보자 접수... 지역사회봉사, 미풍양속, 교육, 문화, 체육 5개 부문 시상

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 구정과 지역사회발전에 헌신·봉사한 구민과 단체를 대상으로 ‘제25회 금천구민상’ 후보자를 9월4일까지 추천받는다.

‘금천구민상’은 ▲지역사회봉사 ▲미풍양속 ▲교육 ▲문화 ▲체육 5개 부문에서 1명씩, 남다른 열정을 가지고 지역사회 발전을 위해 헌신한 구민과 단체에게 수여된다.

추천대상은 각 부문별 구민화합과 발전에 공로가 있는 자로서 8월6일 기준 3년 이상 계속하여 금천구에 거주하거나 소재하고 있는 구민, 단체(기업체 포함) 또는 단체 소속원이다.

추천방법은 금천구민 20명 이상 연명으로 공동 추천하거나 각 부문 관계기관 또는 단체장이 추천할 수 있다. 추천서, 공적조서, 공적 증빙자료 등 신청서류를 부문별 구청 관계부서 또는 후보자 거주지 동주민센터에 제출하면 된다. 부문별 후보자 자격과 구비서류 등은 금천구청 홈페이지 ‘고시공고’란에서 확인할 수 있다.

구는 ‘금천구공적심사위원회’ 심의를 통해 최종 수상자를 결정, 10월 예정된 ‘금천구민의 날’ 기념식에서 시상할 예정이다.

한편, 1996년을 시작으로 지난해 24회까지 총 116명의 구민이 ‘금천구민상’ 수상의 영예를 안았다.

유성훈 금천구청장은 “개청 25주년을 맞는 금천구의 역사와 함께해온 금천구민상은 이웃과 지역사회를 생각하는 숨은 영웅들의 헌신을 기억하고자 마련한 상”이라며 “동네방네 행복도시 금천을 만드는 숨은 주역들을 찾아 추천해 주길 바란다”고 말했다.

