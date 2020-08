울산에 정신과적 응급상황이 발생하면?

울산시, ‘응급개입팀’ 신설 운영 … 야간·주말·공휴일 현장 출동

24시간 ‘정신과적 응급체계’ 구축 완료 임무개시

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산에 정신질환으로 인한 응급상황이 발생하면 즉각 출동하는 ‘응급개입팀’이 임무수행에 나섰다.

울산시는 정신과적 응급상황 발생 시 현장 출동이 가능한 ‘응급개입팀’을 울산정신건강복지센터 내에 설치해 8월부터 운영에 들어갔다고 10일 밝혔다.

2인 1조인 응급개입팀은 평일 야간과 주말, 공휴일에 운영되며 평일 주간은 5개 구·군 기초정신건강복지센터에서 대응한다.

응급개입팀은 경찰·소방구급대원과 함께 현장에 출동해 자해와 위협행위 등 위험 대상자의 정신질환 상태와 정신과적 위기 등을 신속히 평가해서 안정을 유도하는 역할을 수행한다. 또 응급 진료가 필요할 때 적절한 의료기관으로 신속히 연계될 수 있도록 지원하는 임무를 맡고 있다.

24시간 정신건강위기상담 전화를 통한 심리상담 지원과 정신건강 정보 제공, 병원 정보제공 및 지역사회서비스 연계, 고위험군 전화 모니터링을 통한 대상자 안전 확인 및 심리지원 등 업무를 담당한다.

울산시는 응급개입팀 운영으로 당사자와 가족, 지역사회 안전 유지 등 울산지역의 24시간 정신과적 응급대응체계와 지역사회 안전망 구축을 꾀한다.

울산시 관계자는 “경찰, 소방 등과 공조해 효율적인 정신응급 대응으로 시민들에게 24시간 안전하고 건강한 사회 환경을 제공하도록 하겠다“고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr