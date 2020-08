'나혼자' 김민경 "선배 송병철 짝사랑했다…고백하면 생각해 볼 것"

[아시아경제 김정호 기자] 개그우먼 김민경이 과거 선배 개그맨 송병철을 짝사랑했다고 밝혔다.

지난 7일 오후 방송된 MBC '나혼자 산다'(이하 '나혼자')에서는 김민경의 솔로 라이프가 공개됐다.

이날 김민경은 미남 개그맨 송병철, 류근지와 함께 낚시를 즐겼다. 송병철, 류근지는 김민경을 여왕님 떠받들 듯 보살펴 눈길을 끌었다.

김민경은 송병철과 류근지가 낚시를 하는 동안 라면을 모조리 먹어치워 원성을 사기도 했다.

낚시 후 집으로 돌아오는 길에 김민경은 송병철, 류근지와 이상형에 대한 대화를 나눴다.

김민경은 "개그맨들은 가족 같은 느낌이 든다"면서도 "개그맨 중 누가 고백하면 그때는 모르겠다. 마음이 흔들릴 수도 있을 것 같다"고 밝혔다.

이때 박나래는 김민경에게 "송병철 씨와 코너 할 때 썸이 있지 않았냐"고 물었다. 이에 김민경은 머뭇거리다 "그때 선배님(송병철)을 좋아했다. 지금은 '너 그때 나 좋아했잖아'라고 말할 정도로 편안한 관계다"라고 말해 궁금증을 자아냈다.

그런가 하면 송병철은 괜찮은 개그우먼으로 김민경을 지목했다. 그러자 김민경은 "송병철이 고백하면 생각 좀 해 보지"라고 말해 웃음을 자아냈다.

