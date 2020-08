‘내 몸에 편안한 휴식을!’ 바디 케어 솔루션

바디 힐링 아이템

베이지크, 브레오, 제스파, 불버드



[컬처&라이프부 김희영 기자] 일상생활에서 일과 사람에 치여 생긴 스트레스는 나도 모르는 사이 쌓이고 쌓인다. 정신과 몸의 피로도는 높아질 대로 높아져 어느 순간 한계를 느끼기 마련. 평소 스스로를 살펴보고 관심을 가지는 시간이 필요하다. 몸과 마음에 힐링이 절실할 때. 에너지를 불어넣어 주는 바디 케어 아이템을 통해 지친 내 몸에 휴식을 선사하자.

“언제나 자신감 있는 촉촉한 바디 피부”

베이지크 리플레니싱 바디오일

핑크 계열의 오일 컬러와 그 색을 온전히 담아내고 있는 투명 용기가 고급스러우면서 심플한 느낌을 준다. 오일이 피부에 닿을 때 촉촉하게 스며들어 건조한 피부의 보습을 꽉 채워준다. 끈적임이 없어 불쾌한 무게감이 없는 고보습 오일. 셀룰라이트가 많은 곳에 바르고 마사지해 주면 탄력 케어에도 효과 만점이다. 반짝반짝 빛나는 피부를 보고 있노라면 덥고 습한 날씨에도 꼭 사용하고 싶은 바디 잇 오일템이다.

“퉁퉁 부은 발을 위하여!”

브레오 발 마사지기 F1

무선 상태에서 신고 걸을 수 있는 신박한 디자인이 이목을 집중시킨다. 오래 앉아있거나 서있는 사람들의 피로를 풀어주는 발 전용 마사지기. 3가지 모드로 강약 조절이 가능해 발 컨디션에 따라 조절해서 사용할 수 있다. 발가락 끝까지 손으로 주무르듯 강력한 마사지를 느껴볼 수 있을 것. 최대 발 사이즈 290㎜까지 사용할 수 있어 남녀노소 홈 케어 마사지가 가능한 제품이다.

“내 손에 힐링 타임”

제스파 에어핑거 손 마사지기

작은 사이즈의 패키지와 선을 꽂지 않아도 사용할 수 있는 간편함이 휴대하고 싶은 욕구를 자극한다. 조그만 하다고 얕보게 된다면 깜짝 놀랄 것. 손끝까지 지압돌기를 따라 꾹꾹 눌러주는 강력한 마사지가 심상치 않다. 손을 빼보면 손바닥에 난 지압 자국이 증명해 줄 것. 온열 모드도 있어 평소 얼음장 같은 차가운 손을 갖고 있다면 따뜻한 관리가 가능하다. 기자는 건조한 손을 갖고 있어 오일 혹은 핸드크림을 바르고 장갑을 착용한 뒤 제스파 손 마사지기를 이용했다. 촉촉 보습 효과는 물론 손의 혈액순환이 개선되는 것을 느꼈다.

“온몸의 긴장은 잠시 내려두기”

불버드 BR2 목베개

여행과 출장이 잦은 사람들에게 추천하는 목베개 제품. 인체공학적 디자인이 척추를 잡아줘 뇌의 혈액 흐름을 촉진하는 만능 목베개다. +, -면이 있는 비대칭 디자인이 여러 포지션에서 기능할 수 있도록 제작된 제품. 목뒤에 놓고 좌석 등받이에 기대기만 하면 되는 편리함을 갖췄다. 앉아서 잠을 자야 하거나 쉴 때 목이 꺾이지 않고 편안하게 사용 가능. 스트랩 끝이 부착돼 움직임이 있을 때 원하는 대로 길이를 조절할 수 있다.

기획=김희영 기자

사진=서정준 객원기자

김희영 기자(라이킷팀) hoo04430@asiae.co.kr