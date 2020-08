속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 담양군에서 급류에 휩쓸려 실종된 A(8)군이 9시간여 만에 끝내 숨진 채 발견됐다.

8일 전남소방본부에 따르면 이날 오후 1시 19분께 담양군 무정면 일대를 수색하던 중 거주지 부근에 매몰돼 있는 A군이 발견됐다.

파손된 주택 정비 과정에서 발견한 것으로 알려졌다.

A군은 이날 오전 4시 30분께 야산에서 산사태가 발생해 집이 무너지자 대피소로 이동하다 급류에 휩쓸린 것으로 전해졌다.

