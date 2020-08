부산 기장군, 청년 창업인 소통·공감시간 가져

‘청년 Dream 창업지원 사업’ 창업가 적극 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군은 지난 7일 지역 청년창업가 9팀과 간담회를 열어 초기 창업가의 애로사항을 청취하고 우수 스타트업으로의 성장을 돕기 위한 소통과 공감 시간을 가졌다.

간담회에 참석한 청년창업가들은 ‘기장군 청년 Dream 창업지원 사업’에 참여해 지역 특산품인 기장미역을 활용한 먹거리와 아기들을 위한 촉감놀이 제품, 다양한 놀이·창작체험공간 운영, 디저트 개발, 가죽공예, 기장의 디자인 문구 개발, 요트용 부품 제작, 어른들을 위한 농업체험학습장 운영, 이케아 가구 조립 등 다양한 분야에서 사업을 벌이고 있다.

기장군은 ‘청년 Dream 창업지원 사업’을 통해 2019년부터 기장 관내의 우수하고 창의적인 아이템을 가진 청년 창업자에게 창업지원금과 창업공간 임차료, 컨설팅 등을 지원했다.

군은 발전 가능한 청년 창업가를 발굴해 지역경제 활성화와 우수 기업을 양성하는 동반성장을 목표로 하고 있다.

기장군 관계자는 “지속해서 다양한 의견을 수렴하는 자리를 마련해 실질적인 해결책을 모색하고, 기장군을 청년이 창업하기 좋은 도시로 만드는데 역량을 키워나가겠다”고 말했다.

기장군에선 8월 5일 청년기본법이 시행됨에 따라, 청년의 권익증진 및 사회참여 기회 확대를 위해 ‘기장형 청년정책’ 추진의 첫걸음인 기장군 청년 기본 조례 제정 절차가 진행 중이다.

