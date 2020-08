나주시, 10일부터 ‘시민정보화교육’ 재개

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 오는 10일부터 시민정보화교육을 재개한다고 7일 밝혔다.

시민정보화교육은 시민의 디지털 역량 강화 및 정보격차 해소를 위해 매년 2월부터 11월까지 시청 전산교육장에서 실시됐으나 올해는 코로나19로 잠정 중단됐다.

시는 코로나19 장기화에 따른 포스트 코로나 대응을 위해 디지털 역량이 중요시되는 만큼 정보화교육을 비대면 온라인(비실시간) 방식으로 진행하기로 했다.

교육 과정은 ▲나주시 유튜브·홈페이지 알아보기 ▲전화번호 입력과 관리 ▲나주시 교통·버스운행 정보 ▲맵(map) 어플을 이용한 경로찾기 ▲맛집 검색하기 등 총 9회차로 운영된다.

교육은 별도 신청 절차 없이 시 공식 유튜브 채널에서 수강하면 된다.

영상은 오는 28일까지 월·수·금요일 오전 10시에 게시된다.

시 관계자는 “이번 정보화교육은 스마트기기 활용 능력 향상 뿐만 아니라 실생활에 유용한 정보를 시민이 쉽게 알 수 있도록 준비했다”며 “많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

