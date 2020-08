지난 6일 서울 한강대교에 발령됐던 홍수주의보가 해제됐다. 환경부 한강홍수통제소는 7일 서울 한강대교와 대곡교 지점의 수위가 계속 하강해 서울, 성남 한강 하류지역의 홍수주의보를 9시께 해제했다고 밝혔다. 한강 수위가 하락하며 통제됐던 서울 곳곳의 주요도로도 통행이 재개됐다. 사진은 이날 서울 63전망대에서 바라본 한강변 모습./김현민 기자 kimhyun81@

