광주시, 16일부터 지역사회건강조사 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 16일부터 10월31일까지 광주지역 만 19세 이상 성인 4500명을 대상으로 지역사회건강조사를 실시한다고 6일 밝혔다.

지역사회건강조사는 질병관리본부와 17개 시·도가 함께 매년 수행하는 법정조사로 지역 주민의 건강수준을 파악해 지역 특성에 맞는 건강정책을 수립하고 맞춤형 보건사업을 추진하는 기초자료로 활용된다.

조사방식은 광주 5개구 보건소 소속 조사원이 질병관리본부가 선정한 표본가구를 방문, 노트북에 탑재된 전자조사표를 이용해 조사대상자와 1대1 면접조사로 진행한다.

조사항목은 기본 가구조사, 흡연·음주·운동 등의 건강행태, 만성·급성질환 유병여부, 사고 중독 경험, 의료 서비스 이용, 예방 접종 등 142개 문항이며, 올해는 한시적으로 코로나19 관련 문항도 구성돼 있다.

특히 올해는 코로나19 예방을 위해 조사원은 조사 실시 전 코로나 19 검사를 실시하고 가구 방문 시 마스크 착용, 손 소독, 체온확인 등 코로나 19 방역수칙을 철저히 준수해 조사에 임한다.

임진석 시 건강정책과장은 “조사원은 사전에 코로나 검사 후 조사에 임하고 코로나19 방역수칙을 철저히 준수해 안전하게 조사를 진행하겠다”며 “정부와 광주시의 보건건강 정책에 반영하는 꼭 필요한 조사인 만큼 표본 가구의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr