▶이영우씨 별세. 이상건(미래에셋은퇴연구소 상무)·이상정·이미정씨 부친상, 김영민씨 장인상, 권은정씨 시부상=이대목동병원 장례식장 특3호실, 발인 8일, 장지 충청남도 당진. (02)2650-5121

