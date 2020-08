[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 함소원이 일상을 공개했다.

5일 오후 함소원은 자신의 인스타그램에 "#휴식시간 #도시락"이라는 태그와 함께 세 장의 사진을 올렸다.

사진에는 휴식시간에 함소원이 끼니를 도시락으로 때우고 있는 모습이 담겼다.

이를 본 네티즌들은 "한 끼라도 잘 챙겨드세요", "오늘도 파이팅 하세요"등의 애정 어린 댓글을 보냈다.

한편, 함소원은 남편 진화와 함께 TV조선 '아내의 맛' 등 다양한 예능 프로그램에서 활동하고 있다.

