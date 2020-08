[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 본격적인 휴가철을 맞아 편안한 착용감과 통풍이 뛰어나고, 물놀이에도 좋은 신발들을 선보이고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr