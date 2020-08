KBS 검언유착 오보 진상위, '뉴스9' 보도 책임자들 검찰에 고발

[아시아경제 김형민 기자] KBS노동조합, 공영노조와 미디어연대로 구성된 KBS '검언유착 오보' 진상규명위원회'가 양승동 사장과 보도를 한 이모 기자 등 책임자들을 5일 검찰에 고발했다.

진상위는 이날 오전 서울중앙지검 앞에서 기자회견을 열고 김종명 보도본부장을 비롯한 KBS 보도국 간부들과 사회부장, 법조팀장 등 9명을 위계에 의한 업무방해와 명예훼손 혐의로 고발한다고 밝혔다.

이들은 "취재기자의 원고를 보도국 간부진이 데스킹하는 과정에서 '제3의 인물'로 보이는 정체불명의 관계자와 나눈 대화록이 활용됐다는 의혹이 제기됐다"며 "이런 의혹은 문제의 대화록과 보도된 기사를 비교하면 누가 보아도 그 개연성이 충분하다"고 주장했다.

이어 "설사 실수였다고 하더라도 사안의 중대성을 감안할 때 KBS 최고 책임자에서부터 책임을 져야 하고 절대적인 재발 방지 조치가 있어야 하는 국가 차원의 여론조작 결과"라며 "KBS의 책임 있는 간부들과 관계 구성원들이 공영방송 KBS의 진실·공정 보도 책무를 방해했고 계속 방해하고 있다"고 말했다.

'KBS 뉴스9'는 지난달 18일 한동훈 검사장과 이동재 전 채널A 기자의 녹취록을 근거로 '유시민 총선관련 대화가 스모킹건…수사 부정적이던 윤석열도 타격'이라는 제목의 리포트를 보도했지만 해당 녹취록 전문이 공개되자 오보를 인정하고 사과했다.

한편 진상위와 별도로 미디어연대는 박성제 사장 등 MBC 임직원들 6명을 같은 혐의로 고발했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr