[아시아경제 호남취재본부 성슬기 기자] 광주 서부경찰서에 고열 환자가 방문해 일부 건물이 임시 폐쇄됐다.

5일 서부경찰서에 따르면 전날 형사과 직원 4명이 코로나19 의심환자와 접촉해 형사과 당직실이 일시 폐쇄되고 당직실에 격리됐다.

전날 오후 7시 30분께 피해자 조사를 받기 위해 방문한 배트남 국적 A(34·여)씨의 체온이 38℃ 정도로 측정돼 전남대병원으로 이송했다. 전대병원에서는 37.1℃로 확인됐지만 만의 하나를 대비해 코로나19 검사를 진행했다.

농아자인 A씨는 이날 통역과 일행 등 3명이 함께 방문한 것으로 알려졌다.

검사 결과는 이날 오전 중으로 나올 것으로 전해졌다.

A씨가 음성이 나온다면 형사과 직원 격리와 당직실 폐쇄는 해제되고, 만약 양성이 나온다면 직원들은 모두 코로나19 검사를 받게 된다.

호남취재본부 성슬기 기자 ssg5991@asiae.co.kr