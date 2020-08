[아시아경제 이관주 기자] 진정무(54) 경남지방경찰청장이 4일 신임 부산지방경찰청장에 승진·내정됐다.

1965년생인 진 내정자는 경남 밀양에서 태어났다. 밀성초등, 밀양중, 밀양고, 경찰대(4기)를 졸업했다.

1988년 경위로 임관한 뒤 2008년 총경으로 승진한 뒤 부산지방경찰청 보안과장, 토론토총영사관 주재관, 경기 가평경찰서장, 서울 용산경찰서장, 서울지방경찰청 청문감사담당관, 경기 분당경찰서장(경무관), 충북지방경찰청 제1·2부장, 서울지방경찰청 교통지도부장 등을 역임했다.

지난해 7월 인사에서 치안감으로 승진하며 경남청장을 역임했고, 1년 만에 치안정감에 올라 부산청장으로 자리를 옮기게 됐다.

