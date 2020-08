[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 함소원이 남편 진화와의 알콩달콩한 일상을 공개했다.

함소원은 2일 자신의 인스타그램에 "오늘 야식. 남편 요리"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 함소원의 남편 진화가 만든 마파두부가 담겼다.

이들 부부의 일상에 누리꾼들은 훈훈하다는 반응을 보였다.

함소원, 진화 부부는 TV조선 예능 '아내의 맛'에 출연하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr