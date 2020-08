[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 최소미가 완벽한 비키니 자태를 뽐냈다.

최근 최소미는 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 최소미는 비키니를 입고 흐린 날 바다를 등 진 역광으로 아름답고 볼륨감 넘치는 몸매를 선보이며 머리카락을 바람에 날리고 있다.

한편 최소미는 인터넷 쇼핑몰을 직접 운영하며 모델로 활동하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr