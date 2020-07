서울시 "피해자 측 제안 대폭 수용할 것" … 조사단 구성에 협조 요청

[아시아경제 조인경 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹과 관련해 피해 호소인과 여성단체 측이 추가 공개한 의혹에 대해 서울시가 이 또한 '민관합동조사단'을 구성해 다루겠다는 입장을 강조했다.

서울시는 16일 오후 '여성단체 발표에 대한 서울시 입장'이라는 자료를 통해 "시는 한국성폭력상담소, 한국여성의전화가 지난 13일 기자회견을 통해 요구한 민관합동조사단 구성·운영을 결정한 바 있다"며 "금일(16일) 입장 발표를 통해 요구한 제안사항도 대폭 수용해 조사단 구성에 임할 계획"이라고 밝혔다.

서울시는 다만 "조사단 구성을 위한 제안을 2회에 걸쳐 공문으로 보냈지만 현재까지 회신이 없는 상태"라며 "한국성폭력상담소, 한국여성의전화는 조사단 구성을 위한 서울시 제안해 조속히 응해 달라"고 요청했다.

두 여성단체는 이날 오후 박 전 시장의 성추행 피해자가 비서실에 근무하는 동안 고 박 전 시장과 시 간부들로부터 일상적인 성희롱에 시달렸으며, 피해자가 여러 차례 인사 이동을 요청을 했는데도 받아들여지지 않았다고 주장했다. 또 최근 기자회견 이후에도 피해자가 서울시 전·현직 고위공무원들로부터 압박과 회유에도 시달리고 있다고 폭로했다.

