[아시아경제 온라인이슈팀]

아나운서 출신 황보미가 근황을 알렸다.

홍보미는 최근 자신의 SNS에 "??????? ???? ???? ?????? ????? ????? ????????? ???????? ?????? ????????다" 며 '역시 몸은 거짓말을 하지 않아' 라는 글을 태그했다.

공개된 게시물에서 황보미는 운동복 차림으로 몸매 라인을 과시해 눈길을 끌었다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr