中에 수입된 에콰도르산 새우서 코로나19 검출

[아시아경제 이현우 기자] 중국에 수입된 에콰도르산 냉동새우 포장지에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 바이러스가 검출돼 중국 방역당국에 비상이 걸렸다.

15일 중국 인민일보와 환구시보 등 현지 언론에 따르면 장시성 핑샹시에서 판매된 에콰도르산 냉동새우의 포장지에서 코로나19 바이러스가 검출됐다. 충칭시에서도 전날 에콰도르산 냉동새우 포장에서 코로나19 바이러스가 검출된 것으로 보고됐다. 중국 보건당국은 유통관계자와 판매자, 소비자 등 냉동새우 제품과 접촉한 사람들을 대상으로 역학조사를 벌이고 있는 것으로 알려졌다.

이 냉동 새우는 온라인 신선식품 유통 플랫폼인 싱성유쉬안을 통해 공급된 것으로 일부 소비자가 코로나19 바이러스가 검출된 제품을 구매한 것으로 확인됐다. 지난 13일에는 헤이룽장성 하얼빈에 코로나19 바이러스가 검출된 에콰도르산 냉동 새우와 같은 제품이 공급된 것으로 알려졌다.

중국 해관총서는 바이러스 검출 사실을 발표한 뒤 에콰도르산 냉동새우에 대해 전수 검사를 실시했으며, 독일과 미국, 브라질, 영국 등 해외에서 육류 및 육류제품을 수입하는 23개 업체의 수입을 중단시켰다고 밝혔다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr