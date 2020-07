부안 퓨얼셀랩스, 중소벤처기업 혁신성장 지원사업 ‘선정’

부안에서 창업한 수소 연료전지 기업으로 총 135억 원 지원

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 부안군 관내 수소연료전지 스타트업 ㈜퓨얼셀랩스가 중소벤처기업부에서 추진한 2020년 BIG 3분야 중소벤처기업 혁신성장 지원사업에 최종 선정됐다고 밝혔다.

15일 군에 따르면 이번 사업은 시스템 반도체, 바이오 헬스, 미래차 등 3대 신산업 분야의 역량 있는 스타트업과 벤처기업을 선정해 혁신성장 및 성과창출을 위해 R&D, 사업화자금, 정책자금, 기술보증을 지원하는 사업이다.

퓨얼셀랩스는 이번 선정으로 3년간 총 135억 원 규모의 사업비를 지원받아 30kW급 소형 전기차 수소 연료전지 시스템 제품화에 박차를 가하게 됐다.

퓨얼셀랩스는 군에서 주력 산업으로 추진하고 있는 탄소 복합재 수소 융·복합 연료전지 드론 상용화 지원사업과 연료전지 특화 기업 집적화를 위한 전략적 파트너쉽을 맺고 있는 부안의 대표적인 스타트업이다.

김태영 퓨얼셀랩스 대표는 “이번 사업은 수소 경제 활성화 뿐 만 아니라 코로나19 극복을 위한 그린 뉴딜과 맞닿아 있어 어느 때보다 중요하다”며 “이번 지원으로 30kW이하 연료전지 부품을 포함한 시스템 기술 개발에 착수하고 연료전지 보급 확대를 위해 오는 2023년까지 소량 양산 라인 기반을 구축할 계획”이라고 밝혔다.

