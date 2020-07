[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 대구경북본부 광주대구고속도로 대구방향 거창휴게소는 14~15일 이틀에 걸쳐 거창군보건소 주관으로 모든 직원이 참여한 가운데 '심폐소생술 교육'을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 보건소 직원의 지도 아래 응급 상황의 시뮬레이션에 따라 심폐소생술 및 자동심장충격기(AED)의 반복적 체험 형식으로 진행됐다.

휴게소 관계자는 "고속도로 휴게시설의 특성상 재난이나 응급 상황 발생시 초기 대응 능력을 갖추는 게 중요한 과제"라면서 "안전이 최상의 서비스라는 점을 깊이 인식, 언제 어디서나 당황하지 않고 비상 상황에 대응할 수 있는 교육을 정기적으로 실시하고 있다"고 전했다.

