[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 경찰이 전남 순천의 한 종합병원을 압수 수색한 가운데 이 병원이 의사 대신 간호사가 진료한다는 진정서가 접수된 것으로 알려졌다.

전남 순천경찰서는 간호사가 의사를 대신해 의료 행위를 한 혐의(의료법 위반 등)로 모 종합병원과 의사 5명을 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 15일 밝혔다.

이 병원 의사들은 의사가 해야 하는 동맥혈 가스 검사 등 의료행위를 간호사나 응급 구조사에게 시킨 혐의를 받고 있다.

경찰은 응급실에서 간호사가 의사를 대신해 진료했다는 진정서가 접수돼 해당 병원을 압수 수색을 하고 관련 자료를 입수해 조사를 벌였다.

이에 따라 순천시는 경찰이 의사 등을 기소 의견으로 송치함에 따라 해당 병원에 대한 행정처분을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr