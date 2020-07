경북도 영천 언하공단 리모델링 … LH, 500억 들여 주거·편의시설

국토교통부 '공업지역 활성화 시범사업'에 선정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 영천시 언하동 일원 35만1000㎡ 규모의 낙후된 공업지역이 R&D공유 오피스, 기업홍보시설, 근로자복지센터 등 산업·편의시설을 갖춘 '산업혁신 허브'로 탈바꿈된다.

경상북도는 14일 도청에서 이철우 도지사, 최기문 영천시장, 변창흠 LH사장, 도의원 등 40여명이 참석한 가운데 영천시, 한국토지주택공사(LH)와 '언하 노후 공업지역 활성화 시범사업'을 위한 업무협약을 체결했다.

앞서 국토교통부가 지난해 8월 공모한 '공업지역 활성화 시범사업'에 해당 지역이 같은 해 11월 최종 선정됐다. 영천 언하 공업지역에는 창업과 안정적 인력확충을 위한 지역산업 지원센터가 조성된다.

경북도는 올해 구체적인 산업육성계획을 담은 구상과 기본설계를 마치고 2021년부터 2025년까지 연차별로 조성공사에 착수할 계획이다. 이곳에는 공동기숙사(기숙사, 게스트하우스 등)와 근로자지원주택, 근로자 복지센터, 근로자 교육시설 등이 들어선다.

1979년에 조성된 언하 공업지역에는 현재 자동차부품 등 21개제조업의 공장이 입주해 있다. 30년 이상 된 건물이 67%에 이르고 공업지역 내 근로자 지원시설이 전무한 실정이다.

이번 사업은 LH가 500억원의 기금을 투자해 시설부지 5369㎡를 확보하고 산업·상업·주거·문화 기능이 복합된 앵커시설을 건립하는 프로젝트다.

경상북도는 산업혁신구역을 우선 지정하고 각종 인?허가승인 등 적극적인 행?재정적 지원을 하게 된다. 영천시는 공업지역관리계획 수립, 도시재생사업을 지원하게 되며, LH는 기금 투자 및 총괄사업관리자 역할을 수행한다.

이철우 도지사는 "도내 23개 시·군 전역에 공업지역 활성화 사업을 확대해 쇠퇴해가는 공업지역에 희망을 불어넣고 생산적 기반을 조성함으로써 지역기업의 정착을 유도하고 일자리와 지역경제를 되살려 새바람 행복 경북을 만들겠다"고 강조했다.

