"놀면뭐하니?" 집에서 즐기는 거창군 온라인 무료 강좌

자격증, 외국어, 컴퓨터 과정 등 490여 강좌 연중이용 가능

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거창군은 학습자가 온라인을 통해 외국어, 자격증, 컴퓨터, 생활문화 등 490여개의 강좌를 수강할 수 있는 ‘사이버평생학습센터’를 운영한다고 14일 밝혔다.

수요가 많은 공인중개사, 한국사, 방과후지도사 자격증 대비과정과 영어, 일본어, 중국어 등 언어별 강좌를 회화, 문법 등으로 세분화한 외국어 과정을 개설해 학습자가 원하는 강좌를 수강 할 수 있다.

군민 누구나 무료로 이용 가능하며 수강 강좌 수의 제한이 없어 다양한 분야를 수강 할 수 있다.

또한 군은 수강자 중 신규학습자와 수강 이력이 많은 학습자를 선정해 모바일 상품권도 지급할 예정이다.

구인모 거창군수는 “코로나19로 인해 평생교육이 침체됐지만 사이버교육을 통해 아쉬운 마음을 달래고, 새로운 배움의 즐거움을 느끼셨으면 한다”고 말했다.

사이버평생학습센터는 거창군평생교육센터 홈페이지를 통해 접속 가능하며, 실명인증을 거친 후 온라인 강좌를 수강할 수 있다.

